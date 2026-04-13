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Le médicament de Spyre contre l'inflammation de l'intestin réduit l'activité de la maladie dans une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spyre Therapeutics SYRE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental avait démontré une réduction significative de l'activité de la maladie dans une étude de phase intermédiaire sur des patients atteints de colite ulcéreuse.

Le médicament, SPY001, a atteint l'objectif principal de l'essai en réduisant une mesure clé de l'inflammation au niveau des tissus après 12 semaines de traitement, a déclaré le développeur du médicament.

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des gonflements et des ulcères dans la paroi du côlon et du rectum.

Dans l'étude, 40 % des patients ont obtenu une rémission clinique et 51 % ont montré une amélioration visible des tissus intestinaux.

SPY001 est conçu pour s'appuyer sur l'activité d'Entyvio de Takeda Pharmaceutical 4502.T , avec un effet plus durable et un dosage d'induction plus élevé, a déclaré Spyre.

Six patients ont signalé des effets indésirables survenus au cours de la période d'induction, dont un événement grave non lié au médicament. L'effet secondaire le plus fréquent était le mal de dos, rapporté par deux patients.

L'essai de phase intermédiaire comporte deux parties: une phase initiale ouverte suivie d'une phase randomisée, contrôlée par placebo, testant plusieurs médicaments Spyre seuls et en association.

Entyvio de Takeda a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active en mai 2014; une version sous-cutanée a été approuvée en septembre 2023.

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