Le médicament de Merck permet aux patientes atteintes d'un cancer de l'utérus de vivre plus longtemps, selon les résultats d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles tout au long du texte; commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 9) par Kamal Choudhury

Merck MRK.N a déclaré lundi que son médicament expérimental avait permis à certaines patientes atteintes d'un cancer de l'utérus de vivre plus longtemps et d'empêcher l'aggravation de leur maladie lors d'un essai clinique de phase avancée.

La société a déclaré que le médicament, le sacituzumab tirumotecan, ou sac-TMT, avait montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente tant en termes de survie globale que de durée de survie avant aggravation de la maladie, par rapport à la chimiothérapie, atteignant ainsi les principaux objectifs de l'essai . Elle n'a pas divulgué l'ampleur du bénéfice.

L'essai a recruté 776 patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant qui avaient déjà été traitées par une chimiothérapie à base de platine et une immunothérapie, administrées soit conjointement, soit séparément.

Les patientes ont été réparties de manière aléatoire pour recevoir soit le sac-TMT, soit l'un des deux médicaments de chimiothérapie, la doxorubicine ou le paclitaxel.

Le sac-TMT est un conjugué anticorps-médicament, un type de thérapie ciblée qui administre une chimiothérapie anticancéreuse directement aux cellules tumorales en se liant à une protéine appelée TROP2.

"Les investisseurs s'intéressent de plus en plus au potentiel du sac-TMT depuis plusieurs mois, et nous pensons que les nouvelles positives d'aujourd'hui ne feront que renforcer cet enthousiasme", a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim.

Le cancer de la muqueuse utérine est l'un des rares cancers dont le nombre de diagnostics et de décès est en augmentation dans le monde.

Selon l'American Cancer Society, environ 68.000 cas de cancer de l'endomètre devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2026, entraînant environ 14.000 décès.

Les analystes de RBC Capital Markets ont estimé les ventes non ajustées au risque de ce médicament à 7,2 milliards de dollars en 2034, en supposant un lancement en 2027.

Reuters a rapporté l'année dernière que le sac-TMT avait été sélectionné pour le programme "National Priority Voucher" de l' , sous l'égide du commissaire de la FDA, l'agence s'attendant à un dépôt de dossier réglementaire plus tard cette année.

Ce programme de bons vise à accélérer l'examen des médicaments considérés comme répondant à des besoins urgents en matière de santé publique, en réduisant les délais d'examen à un ou deux mois, contre 10 à 12 mois habituellement .

Merck développe ce médicament en collaboration avec la société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech 6990.HK , qui a découvert ce traitement.