Le médicament de Merck contre le cholestérol bénéficie d'un nouveau succès lors d'un essai clinique de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le médicament et d'autres traitements dans les paragraphes 7 à 10)

Le médicament oral de Merck MRK.N a atteint l'objectif principal de réduction du mauvais cholestérol lors d'un essai de phase avancée, a-t-il déclaré mardi, marquant une deuxième victoire pour le médicament depuis juin.

Les données de l'essai donnent un coup de fouet à l'entreprise, qui est à la recherche de son prochain produit phare, car son principal moteur de revenus, Keytruda, devrait perdre la protection de son brevet d'ici la fin de la décennie.

Le décanoate d'enlicitide, médicament non statinique de Merck contre le cholestérol, était testé chez des patients souffrant d'hypercholestérolémie, une affection caractérisée par des taux élevés de LDL (mauvais cholestérol) dans le sang, entraînant souvent l'accumulation de plaques dans les artères.

Cette affection touche environ 73,5 millions d'Américains et entraîne un risque accru de maladie cardiaque, selon des données gouvernementales.

Au cours de l'essai de 24 semaines, le médicament de Merck a montré des réductions significatives du cholestérol LDL par rapport au placebo.

En juin, la pilule anti-cholestérol a réussi dans deux études de phase avancée pour le traitement de l'hyperlipidémie, une affection qui provoque une accumulation importante de graisse dans les vaisseaux sanguins, susceptible d'entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

L'enlicitide agit en bloquant la PCSK9, une protéine qui joue un rôle crucial dans la régulation du taux de cholestérol, tandis que les statines bloquent une enzyme que le foie utilise pour produire du cholestérol.

Les analystes ont noté que ce médicament a le potentiel d'un blockbuster qui étend le marché de la PCSK9 au-delà des thérapies injectables actuelles.

Le médicament de Merck est conçu pour réduire le cholestérol LDL par le même mécanisme biologique que les inhibiteurs de PCSK9 injectables actuellement approuvés, mais sous la forme d'une pilule quotidienne.

Parmi les traitements similaires en cours de développement figurent le médicament oral AZD0780 d'AstraZeneca AZN.L et la thérapie génique VERV.O de Verve Therapeutics, qui devrait être utilisée en association avec d'autres médicaments.