Le médicament de BridgeBio pour une maladie génétique atteint les principaux objectifs d'une étude de stade avancé

BridgeBio Pharma BBIO.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental pour une maladie génétique qui provoque un faible taux de calcium dans le sang a atteint tous les objectifs principaux et secondaires dans une étude de stade avancé.