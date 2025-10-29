 Aller au contenu principal
Le médicament de BridgeBio pour une maladie génétique atteint les principaux objectifs d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BridgeBio Pharma BBIO.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental pour une maladie génétique qui provoque un faible taux de calcium dans le sang a atteint tous les objectifs principaux et secondaires dans une étude de stade avancé.

