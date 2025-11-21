Le médicament d'Elanco reçoit un feu vert d'urgence pour traiter le parasite mortel mangeur de chair chez les chats

La Food and Drug Administration américaine a autorisé vendredi l'utilisation d'urgence du comprimé à croquer ELAN.N d'Elanco Animal Health pour traiter l'infestation d'un parasite chez les chats connu sous le nom de ver du Nouveau Monde.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges de l'après-midi.

L'agence a déclaré que c'était la première fois qu'elle autorisait un médicament spécifiquement pour cette utilisation chez les chats et les chatons. L'autorisation permet au médicament, commercialisé sous le nom de Credelio CAT, d'être utilisé pendant que les autorités sanitaires américaines considèrent le ver du Nouveau Monde comme une urgence potentielle de santé publique.

Le ver du Nouveau Monde est une espèce de mouche parasite dont les larves infestent les plaies ouvertes des animaux à sang chaud, y compris le bétail et l'homme.

La plupart des chats aux États-Unis sont peu exposés au ver du Nouveau Monde en raison de leur situation géographique, a indiqué l'agence. Les chats d'extérieur près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et les chats qui ont voyagé dans des pays où le parasite est présent sont plus susceptibles d'être exposés.

Credelio CAT ne sera disponible que sur prescription d'un vétérinaire agréé. La FDA précise qu'une expertise professionnelle est nécessaire pour surveiller les effets secondaires et gérer les problèmes éventuels.

Les propriétaires de chats doivent consulter leur vétérinaire pour savoir si le traitement convient à leur animal, a indiqué la FDA.

Credelio CAT a été approuvé pour la première fois par la FDA en 2019 pour prévenir les puces et les tiques chez les chats et les chatons.

L'ingrédient actif du médicament, le lotilaner, fait partie d'une classe de médicaments largement utilisés contre les parasites. Bien que ces produits soient considérés comme sûrs pour la plupart des chats, ils ont été liés dans certains cas à des effets secondaires sur le système nerveux, tels que des tremblements, des mouvements instables et des convulsions, a déclaré l'organisme de réglementation.