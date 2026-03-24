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Le médicament contre le cancer du sang de Karyopharm Therapeutics atteint l'un des deux principaux objectifs de l'étude
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article, contexte dans le paragraphe 3)

Karyopharm Therapeutics KPTI.O a déclaré mardi que son traitement oncologique a montré une amélioration statistiquement significative du volume de la rate dans un essai de phase avancée chez des patients atteints d'un cancer du sang rare, l'un des principaux objectifs de l'étude.

Toutefois, le médicament n'a pas atteint l'autre objectif, à savoir l'amélioration des symptômes des patients.

Le cancer du sang, la myélofibrose, provoque des cicatrices dans la moelle osseuse, ce qui rend difficile la production de cellules sanguines saines par le tissu, et entraîne une hypertrophie de la rate et une anémie progressive.

Les actions de la société, qui ont chuté de près de 10 % depuis le début de l'année, ont été suspendues avant la mise sur le marché.

Valeurs associées

INCYTE
90,4500 USD NASDAQ -0,36%
KARYOPHARM THER
6,6600 USD NASDAQ -12,71%
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