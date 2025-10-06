Le médicament contre l'obésité de Skye rate l'objectif principal de l'essai à mi-parcours, les actions chutent

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 7) par Mariam Sunny et Padmanabhan Ananthan

Le traitement expérimental de Skye Bioscience SKYE.O n'a pas atteint l'objectif principal de réduction significative du poids chez les adultes souffrant d'obésité dans une étude à mi-parcours, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 60 % lundi.

Les patients recevant le médicament, le nimacimab , ont perdu 1,26 % de leur poids corporel, après ajustement des taux de placebo, ce qui est inférieur aux attentes de l'entreprise qui tablait sur une réduction de 5 à 8 %.

Skye a misé sur le nimacimab, une injection sous-cutanée hebdomadaire, pour alimenter sa croissance après que la société a cessé de développer son médicament candidat contre les maladies oculaires à la suite de son échec dans une étude à mi-parcours l'année dernière.

Le nimacimab est conçu pour bloquer la protéine CB1 qui aide à décomposer les graisses stockées et à réguler les hormones liées à l'appétit, ce qui peut contribuer à une réduction durable du poids sans perte de muscle.

"Bien que nous soyons toujours intrigués par l'approche de Skye ciblant la protéine CB1, nous ne sommes pas encore convaincus par les données rapportées aujourd'hui", a déclaré Kristen Kluska, analyste chez Cantor, ajoutant que cela restera une "histoire à suivre" si des doses plus élevées peuvent conduire à une perte de poids suffisante pour être compétitive.

Skye a déclaré qu'aucun problème neuropsychiatrique historiquement associé à cette classe de médicaments n'a été observé avec le nimacimab dans l'étude.

"Nous avons une solution pour résoudre le problème de sécurité qui a affecté le mécanisme jusqu'à présent", a déclaré Punit Dhillon, directeur général de Skye, à Reuters.

L'étude de 136 patients a également testé le nimacimab en association avec le Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk, ce qui a montré que les patients qui ont pris l'association ont perdu 13,2 % de leur poids corporel en moyenne, contre 10,25 % pour ceux qui ont pris le Wegovy seul après 26 semaines.

L'association a également aidé les patients à préserver davantage de masse maigre par rapport au semaglutide seul, selon l'étude.

Une douzaine de sociétés , dont Eli Lilly LLY.N et son petit rival Scholar Rock SRRK.O , testent des traitements qui ciblent les protéines liées à la préservation ou à la croissance des muscles.

Ces traitements, testés en combinaison avec les médicaments de Novo et de Lilly, pourraient générer un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars d'ici à 2035.