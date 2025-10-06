 Aller au contenu principal
Le médicament contre l'obésité de Skye manque son objectif principal à mi-parcours, les actions chutent
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le médicament dans les paragraphes 5 à 7 et d'informations générales tout au long du document)

Skye Bioscience SKYE.O a déclaré que son traitement expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal de réduction significative du poids chez les adultes souffrant d'obésité dans une étude à mi-parcours, ce qui a fait chuter les actions du développeur de médicaments de plus de 61% lundi.

Les patients recevant le médicament, le nimacimab, ont perdu 1,26 % de leur poids corporel, après ajustement des taux de placebo, ce qui est inférieur aux attentes de l'entreprise, qui tablait sur une réduction de 5 % à 8 %.

La société Skye, basée à San Diego (Californie), a misé sur le nimacimab, une injection sous-cutanée hebdomadaire, pour alimenter sa croissance après l'échec, l'année dernière, d'un médicament candidat contre les maladies oculaires lors d'une étude de phase tardive.

La société a également testé le nimacimab en combinaison avec le semaglutide de Novo Nordisk NOVOb.CO , l'ingrédient actif du Wegovy, un médicament amaigrissant de la société danoise.

Le nimacimab est conçu pour bloquer la protéine CB1 qui aide à décomposer les graisses stockées et à réguler les hormones liées à l'appétit, ce qui peut contribuer à une réduction durable du poids sans perte de muscle.

L'étude, qui a porté sur 136 adultes en surpoids, a montré que les patients qui prenaient du nimacimab et du semaglutide ont perdu 13,2 % de leur poids corporel en moyenne, contre 10,25 % pour ceux qui prenaient uniquement du semaglutide après 26 semaines.

L'association a aidé les patients à préserver davantage de masse maigre par rapport au semaglutide seul, selon l'étude.

Une douzaine de sociétés , dont Eli Lilly LLY.N , Regeneron REGN.O et des rivaux plus petits, Scholar Rock

SRRK.O et Veru VERU.O , testent des traitements qui ciblent les protéines liées à la préservation ou à la croissance musculaire.

Ces traitements, testés en combinaison avec les médicaments de Novo et de Lilly, pourraient générer un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2035.

Skye a déclaré qu'aucun problème neuropsychiatrique lié au nimacimab n'a été signalé dans l'étude. Elle attend les données d'une extension de 26 semaines de l'étude au premier trimestre 2026.

