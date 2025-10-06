information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 13:08

Le médicament contre l'obésité de Skye Bioscience n'atteint pas l'objectif principal de l'étude à mi-parcours

Skye Bioscience SKYE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours .