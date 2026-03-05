Le médicament contre l'obésité de Roche et Zealand montre une perte de poids allant jusqu'à 10,7 % lors d'un essai à mi-parcours

Roche ROG.S a déclaré jeudi que son médicament expérimental contre l'obésité, qu'elle développe avec la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , a aidé les patients à perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel lors d'une étude à mi-parcours.

Dans cette étude de 493 patients, les patients traités par le petrelintide ont perdu beaucoup plus de poids en 42 semaines que ceux ayant reçu un placebo, qui ont perdu 1,7 % de leur poids.

Roche a eu accès au pétrelintide grâce à un accord de collaboration et de licence d'une valeur de 5,3 milliards de dollars signé l'année dernière, qui donne au fabricant suisse des droits de développement partagés sur le traitement de l'obésité qui imite une hormone appelée amyline qui est cosécrétée avec l'insuline.

Les données de phase intermédiaire font suite aux résultats du médicament candidat imitant l'amyline d'Eli Lilly LLY.N eloralintide, qui a aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids après 48 semaines dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

Les analystes ont précédemment estimé qu'une perte de poids de l'ordre de 12 à 13 % après ajustement pour le placebo rendrait le petrelintide de Zealand compétitif par rapport à l'eloralintide de Lilly.

"L'efficacité de la perte de poids est clairement inférieure à ce que nous avons vu pour l'éloralintide - mais il est également très difficile de comparer ces essais, car les femmes répondent beaucoup mieux au traitement", a déclaré Karen Andersen, analyste chez Morningstar, qui a noté que les femmes représentaient 53% de l'essai de Zealand contre 78% de l'essai de Lilly.

L'Eloralintide a probablement encore un avantage en termes d'efficacité sur ses rivaux, même si l'on tient compte du déséquilibre entre les sexes dans son essai à mi-parcours, a déclaré Mme Andersen.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, David Kendall, directeur médical de Zealand, a déclaré que les participantes à l'essai avaient perdu environ six points de pourcentage de plus que les participants masculins, sur une base ajustée au placebo .

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les entreprises de biotechnologie faisant la course pour gagner leur part dans un secteur dominé par les traitements populaires Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et Zepbound LLY.N d'Eli Lilly.

Contrairement à Wegovy et Zepbound - qui ciblent l'hormone GLP-1 pour réduire l'appétit - les médicaments à base d'amyline, tels que le petrelintide, activent les récepteurs dans le cerveau et ralentissent la vidange gastrique avec le potentiel d'effets secondaires moins graves et la préservation des muscles.

Zealand prévoit d'entamer cette année un essai de phase avancée.