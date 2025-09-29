Le médicament contre l'obésité de Metsera montre une perte de poids prometteuse lors d'essais à mi-parcours

Metsera MTSR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité a montré une perte de poids significative et une tolérabilité favorable dans des études de phase intermédiaire.

Le médicament, MET-097i, a entraîné une perte de poids ajustée au placebo allant jusqu'à 14,1 % après 28 doses hebdomadaires dans une étude de phase intermédiaire, a déclaré la société.

Le MET-097i s'est également avéré tolérable chez des patients non diabétiques de type 2, en surpoids ou obèses.

Pfizer PFE.N a déclaré la semaine dernière qu'elle achèterait Metsera dans le cadre d'un accord évalué à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements futurs, alors qu'elle cherche à s'implanter sur le marché à croissance rapide du traitement de l'obésité.