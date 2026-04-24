Le médicament contre l'obésité de Lilly enregistre des résultats modestes pour sa deuxième semaine, alors que la concurrence avec Novo s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4, 5 et 7; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 6) par Sriparna Roy

La nouvelle pilule amaigrissante d'Eli Lilly LLY.N a connu une deuxième semaine modeste, ont déclaré vendredi des analystes, alors que la concurrence avec son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO s'intensifie sur le marché des médicaments oraux contre l'obésité. La pilule, lancée au début du mois sous le nom de Foundayo, a été prescrite 3 707 fois aux États-Unis au cours de la semaine qui s'est terminée le 17 avril, selon les données d'IQVIA partagées par les analystes de Wall Street, contre 1 390 lors de sa première semaine . Le comprimé Wegovy de Novo, lancé en janvier, avait enregistré 18 410 prescriptions lors de sa deuxième semaine et 3 071 au cours des quatre premiers jours suivant son lancement.

Les analystes auraient souhaité que les prescriptions de Foundayo pour la deuxième semaine se situent plutôt autour de 8 000 “afin de montrer que son écart par rapport au lancement du Wegovy oral était au moins maintenu”, a déclaré James Shin, analyste chez Deutsche Bank.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que si les comparaisons proches du lancement “devaient être considérées comme non significatives, l'adoption de Foundayo cette semaine risque d'être perçue négativement”.

L'action Lilly s'échangeait en baisse de près de 4 %, tandis que l'action Novo, cotée aux États-Unis, progressait d'environ 6 %.

Les prescriptions de Foundayo, qui ne représentaient que 20 % de celles enregistrées par le Wegovy oral au cours de sa première semaine complète, étaient “modestes”, a noté Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist.

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Les investisseurs suivent de près ce lancement, qu'ils considèrent comme un test décisif pour savoir si Lilly parviendra à gagner des parts de marché au détriment de Novo, qui a bénéficié d'un avantage de premier entrant sur le marché des médicaments amaigrissants oraux.

Les chiffres des prescriptions indiquent une montée en puissance quelque peu plus lente par rapport au Wegovy oral, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, ajoutant que cela n'était pas surprenant compte tenu des avantages du Wegovy en termes de délai de mise sur le marché et de notoriété de la marque. Foundayo a été approuvé aux États-Unis le 1er avril , les prescriptions étant immédiatement acceptées sur LillyDirect, tandis que les expéditions ont commencé le 6 avril. La commercialisation à grande échelle via les pharmacies de détail et les prestataires de télésanté américains a débuté le 9 avril.

Lilly avait précédemment averti que les premiers chiffres hebdomadaires ne seraient pas exhaustifs, qu'ils ne refléteraient peut-être pas l'ensemble des pharmacies partenaires et qu'il serait “préférable de les interpréter au fil du temps plutôt que comme un décompte complet”.