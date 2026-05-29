Le Massachusetts poursuit la filiale d'assurance UnitedHealth pour fraude présumée à Medicaid

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* UnitedHealthcare aurait exagéré des diagnostics pour augmenter ses bénéfices

* Le procès vise à obtenir le remboursement et le triple des dommages-intérêts

* UnitedHealthcare qualifie le procès d'infondé et défend les soins prodigués aux personnes âgées

(Ajout d'accusations, de mesures correctives proposées, de commentaires supplémentaires, de contexte, des paragraphes 2 à 11; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Le Massachusetts a intenté vendredi un procès contre une filiale d'assurance d'UnitedHealth UNH.N , l'accusant d'avoir escroqué le programme Medicaid de l'État, MassHealth, de plus de 100 millions de dollars en faisant passer les patients âgés pour des malades plus graves qu'ils ne l'étaient en réalité. Andrea Joy Campbell, procureure générale de l'État, a accusé UnitedHealthcare Insurance d'avoir manipulé l'état de santé des membres de MassHealth inscrits à son programme Senior Care Optionsafin d'augmenter ses profits et de faire avancer sa « stratégie de croissance à tout prix ».

Mme Campbell a déclaré que le plus grand assureur santé américain avait exagéré les diagnostics des patients âgés de 65 ans et plus entre 2015 et 2025 par le biais d'un processus connu sous le nom d'« upcoding » (surcodage), et n'avait pas remboursé à MassHealth les montants indûment perçus. Le procès vise à récupérer ces montants indûment perçus et à obtenir le triple des dommages-intérêts.

UnitedHealthcare opère dans le Massachusetts sous le nom de UnitedHealthcare Community Plans of Massachusetts.

Dans un communiqué, UnitedHealth, dont le siège se trouve à Eden Prairie, dans le Minnesota, a qualifié le procès de « sans fondement » et a déclaré que la procureure générale « avait tout simplement tort de penser que les personnes âgées du Massachusetts ayant des besoins de soins complexes ne devraient pas bénéficier du soutien et des services que UnitedHealthcare contribue à fournir ».

UnitedHealth a cherché à rétablir la confiance des investisseurs après que l'assassinat, en décembre 2024, du directeur général d'UnitedHealthcare a suscité de vives critiques publiques à l'égard des pratiques des assureurs santé.

LE RECOURS ALLÈGUE DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT FRAUDULEUSES

Le bureau de Campbell a indiqué que plusieurs anciennes infirmières avaient signalé qu'UnitedHealthcare encourageait la surcodification, par exemple en diagnostiquant des maux de tête occasionnels comme des migraines.

Le bureau a également indiqué qu’UnitedHealthcare n’avait pas remboursé à MassHealth les trop-perçus après que des examens internes eurent révélé que de nombreux patients avaient été diagnostiqués à tort.

Dans un cas précis, UnitedHealthcare aurait surfacturé MassHealth de 133.000 dollars sur cinq ans pour une patiente qui aurait eu besoin d'aide pour se laver, se coiffer et s'habiller en raison d'un diabète de type 2, d'hypertension et d'arthrite, mais qui, en réalité, « faisait preuve d'une autonomie totale » grâce au Tylenol.

« Les régimes de soins gérés de l’État doivent agir de bonne foi au nom de leurs membres et des ressources financières du programme Medicaid de notre État », a déclaré Mme Campbell dans un communiqué. « UnitedHealthcare a sciemment violé ces obligations en manipulant les évaluations de santé afin d’augmenter ses profits. »

La plainte déposée vendredi devant la Cour supérieure du comté de Suffolk à Boston accuse UnitedHealth de fausses déclarations, de rupture de contrat et d’enrichissement sans cause.