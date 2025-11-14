Le Marshall Browning Hospital modernise son système de soins avec Oracle Health
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:40
Le partenariat inclut également Oracle Health Clinical AI Agent, une solution vocale générant automatiquement les notes structurées des consultations afin de réduire la charge administrative des médecins. Stephanie Hall, directrice des soins infirmiers, affirme que cet outil permettra aux équipes de 'se concentrer sur ce qui compte le plus - passer davantage de temps avec les patients'.
Le nouvel environnement EHR (dossier médical électronique) doit aussi permettre d'automatiser les processus de facturation et de gestion des demandes, renforcer la précision des paiements et fournir des analyses financières quasi instantanées pour améliorer la stabilité de l'hôpital.
Seema Verma, vice-présidente exécutive d'Oracle Health and Life Sciences, souligne que ces technologies visent à soutenir les systèmes de santé ruraux et à élargir l'accès à des soins connectés et de qualité.
Valeurs associées
|216,100 USD
|NYSE
|-0,68%
