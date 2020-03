[Le marché du lundi] isr - L'acquisition de Monsanto : un cas d'école ISR ?

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Quelle mouche avait piqué l'état-major de Bayer, société connue du grand public comme la sage inventrice de l'aspirine, avant de décider de la fusion avec le semencier américain Monsanto à l'été 2018 ? Pour Peter Baumann, son directeur général, celle-ci devait conduire à constituer une machine de guerre. Une répartition géographique idéale de l'activité entre les deux groupes - Monsanto en Amérique, Bayer en Europe et en Asie - des technologies prometteuses en génétique et agriculture numérique, et surtout un positionnement de leader sur la réponse à la question fondamentale : comment nourrir les hommes quand l'humanité comptera 10 milliards d'individus, dans un contexte de réchauffement climatique ?