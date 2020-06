[Le marché du lundi] isr - Des propositions concrètes pour le climat

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Dans un rapport publié jeudi 18 juin, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds monétaire international (FMI) - présente une série de mesures concrètes pouvant être prises dans le secteur de l'énergie au cours des trois prochaines années.

« Les sommes d'argent qui vont être injectées dans l'économie pendant cette période sont gigantesques », rappelle Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE. « Or, la façon dont l'énergie et le climat vont être intégrés dans les plans de relance va déterminer l'avenir de la planète. L'économie mondiale risque de s'effondrer mais la calotte polaire est aussi en train de fondre. Il faut faire face à ces deux défis en même temps. »

Ce plan pour une relance durable détaille trente mesures spécifiques dans six secteurs clés : l'électricité, les transports, l'industrie, les bâtiments, les carburants et les technologies bas carbone. Pour le mettre en œuvre, l'AIE et le FMI estiment que 1 000 milliards de dollars d'investissements - soit environ 0,7% du produit intérieur brut mondial actuel - seraient nécessaires chaque année entre 2021 et 2023.