[Le marché du lundi] isr

Cette semaine, côté isr, une étude de la Fabrique Ecologique présente des solutions pour "Prévenir les risques liés à l'érosion du littoral".



L'interface à la fois fragile et essentielle entre la zone maritime et l'intérieur des terres constitue ce qu'on appelle le littoral. Il est victime de nombreuses pressions naturelles et anthropiques qui se traduisent par deux phénomènes concomitants : l'érosion côtière et la submersion maritime. Par exemple, à Wissant, dans le Pas-de-Calais, la tempête Ciara de février 2020 a accéléré l'érosion de la dune qui a reculé de 30 mètres en un an. L'élévation du niveau des mers dans un contexte d'urbanisation toujours plus forte des littoraux rappelle la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des mesures d'adaptation de ces territoires.