[Le marché du lundi] éco : Retour du sentiment positif

Karamo KABA, Directeur des études économiques



Si l'on se fie à l'évolution des indices boursiers et des matières premières, la confiance semble être revenue sur les marchés financiers. S'il est encore trop tôt pour crier victoire, il semble que les avancées constatées sur le front de la crise sanitaire chinoise poussent les investisseurs à relever à la hausse leurs prévisions. Pour le moment, les efforts des autorités chinoises pour contenir l'épidémie semblent porter leurs fruits. En effet, même si l'Afrique a connu son premier patient et que l'Europe a connu le premier décès, les chiffres montrent que 99,77% des décès liés à ce virus l'ont été en Chine continentale. Or, en Chine, nous avons noté un ton un peu plus optimiste des autorités suite au ralentissement des nouvelles contaminations, si bien que certains se mettent désormais à pronostiquer une fin de cette épidémie d'ici la fin du mois. Ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge prématuré. Cette éclaircie a soutenu la hausse des matières premières, à l'image du cuivre (+1,93% sur la semaine), après plusieurs séances de forts reculs (-9,21% sur un mois).