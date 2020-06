[Le marché du lundi] éco - Le scénario en « V » fortement compromis

Le rebond des indices financiers depuis mi-mars reposait sur l'idée sous-jacente d'une reprise rapide de l'activité économique. Cela suppose que l'économie mondiale soit épargnée par la résurgence d'une « seconde vague » de pandémie du Coranavirus. Or, avec la multiplication des cas dans 21 états américains et les mesures de confinement dans 11 quartiers de Pékin, le scénario d'une reprise en « V » a pris du plomb dans l'aile. L'inquiétude est d'autant plus grande que cette situation est intervenue au moment où l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiait ses dernières prévisions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'institution internationale a eu la main lourde dans ses révisions.

Alors que l'OCDE tablait encore sur 2,4% pour l'année 2020 il y a à peine 3 mois...