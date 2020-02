[Le marché du lundi] éco : Le coronavirus enrhume les marchés

Karamo KABA, Directeur des études économiques



Si tout le monde se demandait à quel moment les effets de la crise sanitaire née en Chine allaient se matérialiser dans les enquêtes, personne n'est allé jusqu'à imaginer un plongeon de l'indicateur avancé dans les services aux Etats-Unis. En effet, la chute de l'indice PMI du secteur des services a surpris par son ampleur (de 53,4 à 49,4 points en février) et par le message envoyé. Ainsi, en enregistrant sa première baisse en quatre ans, l'indice IHS Markit envoie une photographie instantanée de l'économie américaine qui détone avec le rebond des enquêtes des Fed régionales sur le secteur manufac-turier. Or, dans la mesure où les services représentent environ 85% du PIB aux Etats-Unis, la mauvaise orientation de cet indicateur capital est tout sauf une bonne nouvelle. On a même vu que les entreprises faisaient état d'un effondrement des nouvelles commandes (de 52,5 à 49,7 points), ressorties au plus bas depuis 2009. Si on ajoute à cela les avertissements sur les résultats émis par de nombreuses entreprises pour cause de coronavirus, on comprend le recul observé sur les places financières sur la semaine. Le Nasdaq (-1,8% à 9 448 points), le S&P 500 (-1,3% à 3 338 points) ou le Dow Jones (-1,4% à 28 992 points) ont ainsi été plombés par le profit warning d'Apple.