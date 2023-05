Le marché du logement neuf au plus bas depuis 1995 (FPI)

" Le gouvernement doit prendre la mesure que certaines décisions prises, alors que la demande était forte et soutenue, s'avèrent, avec le retournement du marché, totalement contreproductives. Il est vital de revenir sur ces décisions pour éviter de s'enfoncer encore plus dans la crise : adaptation des critères du Haut conseil à la stabilité financière, retour au Pinel classique notamment ", a déclaré Pascal Boulanger, président de la FPI France.

(AOF) - Au cours du premier trimestre 2023, 16 912 mises en vente de logements neufs ont été enregistrées sur la période, soit un recul de 24,8% par rapport aux trois premiers mois de 2022, selon les dernières statistiques de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) publiées ce jeudi. C'est le plus bas niveau relevé depuis la création de son observatoire en 2010. Ce point bas s’explique par la chute de la délivrance des permis de construire et par le report ou l’abandon d’une opération sur 5.

