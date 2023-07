- Le mois de juin a été source de décollecte pour les OPCVM de droit français, selon les statistiques Europerformance de SIX. Ce sont les fonds monétaires qui ont fait plonger le marché avec une décollecte de plus de 12,7 milliards d’euros sur le mois. Toutes les classes d’actifs sont en décollecte plus ou moins importante hormis celles du marché obligataire. Les fonds obligataires (hors obligations convertibles) ont en effet attiré 666 millions d’euros de souscriptions. A l’inverse, après les fonds monétaires, on retrouve dans le rouge les fonds actions (-895 millions), les fonds diversifiés (-627 millions) et les fonds de performance absolue (-353 millions). L’ensemble du marché a décollecté un peu plus de 14 milliards d’euros. Les OPCVM de droit français totalisaient 870 milliards d’euros environ d’encours à fin juin 2023.

Réjane Reibaud