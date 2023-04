Le marché commence sérieusement à faire le tri

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Dans un marché submergé par les annonces de résultats trimestriels, l'indice CAC 40 parvient tout de même à camper tout près du seuil des 7.500 points, en hausse de 15,7% depuis le début de l'année.

Les investisseurs commencent toutefois à faire sérieusement le tri entre les valeurs, notamment celles qui déçoivent en matière de résultats trimestriels ou qui surprennent par leurs acquisitions.

Au palmarès , on trouve ainsi SES Imagotag (+30,9% sur la semaine), suivi de Casino (+19,1%) et de Solutions 30 (+18,4%). A l'inverse, Soitec, Orpea et Teleperformance sont sanctionnées.

Nos conseils boursiers sur 21 actions Bureau Veritas

Plus d'un tiers du portefeuille de Bureau Veritas (certification, industrie, marine et offshore) a délivré une croissance organique moyenne de 12,5%. Pour autant, le titre nous paraît toujours bien valorisé, alors que les dirigeants n'attendent qu'une stabilité de la marge opérationnelle ajustée cette année. Vendez

Carrefour

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 12,3% à données comparables, à 22,07 milliards d’euros, gonflé par l’inflation des prix des produits alimentaires. Dans ce contexte, Carrefour dit avoir gagné des parts de marché et poursuit sa stratégie de réduction des coûts. Les dirigeants ont maintenu leurs objectifs 2023 et confirmé avoir enclenché le programme de rachat d’actions. Conservez

Casino

Kretinsky passe à l’offensive Conservez

Faurecia

L'équipementier en bonne