Le marché chinois des smartphones a baissé de 1 % l'année dernière, Huawei reprend la première place, selon Omdia

15 janvier - ** Le marché chinois des smartphones a baissé de 1% l'année dernière et Huawei a repris la première place avec 17% de parts de marché après cinq ans, selon le cabinet d'études Omdia

** Vivo suit de près en deuxième position avec 46 millions d'unités expédiées et une part de marché de 16% - Omdia

** Bénéficiant de ses excellentes performances au quatrième trimestre, Apple AAPL.O maintient sa position dans le trio de tête avec un volume annuel d'expéditions de 45,9 millions d'unités

** La croissance des ventes d'Apple a été soutenue par une stratégie de différenciation et de mise à niveau des produits, qui a permis de soutenir les volumes globaux tout en affinant son portefeuille", déclare Hayden Hou, analyste principal chez Omdia

** Le cabinet d'études indique que les politiques de subvention de la Chine de l'année dernière ont principalement accéléré la demande existante plutôt que de favoriser une nouvelle croissance, ce qui a conduit à des ajustements du marché, mais les marques et les partenaires de distribution ont depuis adapté leurs stratégies, établissant ainsi une base stable pour 2026