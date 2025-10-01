Le marché automobile français en septembre (+1 %)

(AOF) - Selon des données de la Plateforme Automobile, au mois de septembre, les immatriculations de voitures particulières neuves ont progressé de 1 % en France, à 140 354 unités. Celles de Stellantis sont restées stables à 36 071 véhicules, tandis que celles du Groupe Renault ont augmenté de 6,5 %, à 36 097 unités, notamment grâce à la très bonne performance de Dacia (+23,7 %). Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché français de véhicules particuliers enregistre encore un repli de 6,3 %, avec une baisse de 9,5 % pour Stellantis et une hausse de 1,7 % pour le Groupe Renault.