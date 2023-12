Le marché automobile européen au ralenti en novembre

Le marché automobile européen a enregistré au mois de novembre une progression de 6,7% par rapport à novembre 2022, après plusieurs mois de croissance à deux chiffres, ont indiqué les constructeurs mercredi.

L'usine Ford d'Almussafes, près de Valence (Espagne), le 10 mars 2023. ( AFP / JOSE JORDAN )

Portées par les véhicules électriques et surtout par les hybrides, les immatriculations de voitures neuves ont atteint 885.000 unités dans l'Union européenne en novembre, a indiqué l'Association des constructeurs (ACEA) dans un communiqué.

Si une nette reprise a marqué le marché automobile européen ces derniers mois, avec la fin de la pénurie de pièces électroniques, il reste loin du million de véhicules vendus en novembre 2019, avant la pandémie de Covid.

L'année 2023 a été davantage marquée par les conséquences de l'inflation, qui conduit les acheteurs à reporter leurs acquisitions.

En novembre, de bonnes ventes en Italie (+16,2%) et en France (+14%) ont été contrastées par le recul de l'Allemagne, premier marché du continent (-5,7%), pénalisé par les modèles électriques dont les aides à l'achat ont fondu depuis l'an dernier.

Sur les onze premiers mois de l'année 2023, le marché européen a crû de façon substantielle (+16,7%), totalisant près de 9,7 millions d'unités.

Les ventes ont notamment été portées par les modèles hybrides, comme la Renault Clio ou la Toyota Yaris. Cette motorisation a explosé en 2023, captant 27,4% de parts de marché (+29,9% sur un an).

Les modèles électriques poursuivent également sur une forte hausse (+48,2%) et représentent 14,2% du marché, notamment portés par les ventes de Tesla.

L'essence reste cependant l'énergie majoritaire pour l'automobile dans l'UE: 3,5 millions de véhicules vendus depuis le début de l'année, soit 35,7% de parts de marché (+11,1%), avec des succès comme la Dacia Sandero.

Le diesel s'est mieux vendu en Europe de l'Est, mais a fortement reculé dans l'Ouest. Au total, il est en légère baisse sur le continent (-5,5%), à 13,7% de parts de marché.

Côté hybride rechargeable (qu'on peut brancher sur une prise ou une borne), les ventes ont poursuivi leur chute, notamment en Allemagne, et représentent 8,1% du marché européen depuis le début de l'année.

En ce qui concerne les constructeurs, les ventes ont notamment été portées par le leader européen, le groupe Volkswagen (+19,8% sur un an et 26,1% de parts de marché) et par le groupe Renault-Dacia (+19,6% et 10,8% de parts de marché).

Le numéro 2 Stellantis (Peugeot-Fiat) s'est repris plus lentement (+4,8%), avec 18,2% du marché.

En 2024, le marché européen des voitures neuves ne devrait croître que de 2,5% pour atteindre 10,7 millions de véhicules vendus, avait estimé l'ACEA fin novembre.