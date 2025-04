Le marché américain des taux sous tension

Sur le marché des changes, le dollar baisse contre les principales devises. L'euro gagne 0,51% à 1,1015 dollars et la livre sterling, 0,19% à 1,2790.

" Fait peut-être encore plus inquiétant (que la baisse des marchés actions), les marchés du Trésor américain connaissent également une chute incroyablement agressive à l'heure où nous publions, apportant de nouvelles preuves montrant qu'ils perdent leur statut habituel de valeur refuge" souligne Deutsche Bank. " Cela est particulièrement évident sur la partie longue de la courbe, le rendement à 30 ans ayant encore augmenté de 19,3 points de base ce matin pour atteindre 4,96 %, après avoir déjà augmenté de 35,6 points de base au cours des deux dernières séances (la hausse la plus rapide depuis mars 2020) ".

Les droits de douanes dits "réciproques" sont entrés en vigueur aujourd'hui et Washington a mis à exécution la menace de Donald Trump d'une taxation supplémentaire de 104% au total sur les produits chinois.

A propos de cette hausse, MUFG évoque " un doute sur le statut de valeur refuge du marché des obligations d'État américaines et du dollar américain, alors que la guerre commerciale mondiale s'intensifie ".

(AOF) - Les taux longs américains sont en nette hausse depuis le début de semaine. Le rendement du 10 ans s'élève à 4,36% après avoir touché ce matin un plus haut à 4,516%. Il était tombé sous 3,90% lundi. Cette hausse intervient dans un contexte financier, qui devrait logiquement provoquer un repli des taux longs, les obligations d'Etat étant considérées comme des valeurs refuges. Un des objectifs économiques de l'administration Trump est en outre de faire baisser le rendement du 10 ans.

