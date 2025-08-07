 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le manque à gagner de Pinterest assombrit la forte croissance du chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails au paragraphe 2, mise à jour des actions)

Pinterest PINS.N a manqué les attentes de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre jeudi, éclipsant la croissance robuste des revenus et des utilisateurs, envoyant ses actions en baisse de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

La plateforme de médias sociaux a déclaré un bénéfice ajusté par action de 33 cents, manquant l'estimation moyenne des analystes de 35 cents, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 998,2 millions de dollars, dépassant les attentes de 974,8 millions de dollars.

La croissance a été stimulée par une poussée des utilisateurs de la génération Z - qui représentent maintenant plus de la moitié de la base d'utilisateurs de Pinterest - et les outils alimentés par l'IA de la plateforme , qui ont attiré les annonceurs à la recherche de campagnes personnalisées et automatisées.

Les résultats de Pinterest font suite à ceux de Meta

META.O et de Reddit RDDT.N , qui ont enregistré de solides performances au deuxième trimestre la semaine dernière. En revanche, Snap SNAP.N a annoncé sa plus faible croissance trimestrielle de revenus depuis plus d'un an.

L'accent mis par l'entreprise sur les publicités à réponse directe, conçues pour susciter des actions spécifiques telles que des achats, des téléchargements d'applications ou des visites de sites web, a continué à stimuler la demande publicitaire. Son action a augmenté d'environ 35 % depuis le début de l'année.

"Nous avons trouvé notre meilleure adéquation produit-marché en devenant une destination d'achat personnalisée pour les utilisateurs et une plateforme de performance alimentée par l'IA pour les annonceurs", a déclaré le directeur général Bill Ready dans un communiqué.

Pinterest a conclu des accords publicitaires avec Google GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et la plateforme publicitaire Magnite MGNI.O .

Le nombre global d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme a augmenté de 11 % pour atteindre 578 millions, dépassant les estimations de 553 millions.

Pinterest s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe entre 1,03 et 1,05 milliard de dollars, contre des estimations de 1,03 milliard de dollars.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

