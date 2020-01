Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire voit à terme une consolidation dans le ferroviaire Reuters • 23/01/2020 à 08:09









DAVOS, Suisse, 23 janvier (Reuters) - Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a estimé jeudi qu'il y aurait à terme une consolidation dans l'industrie ferroviaire après des informations de presse faisant état de discussions entre Alstom ALSO.PA et Bombardier BBDb.TO en vue d'un rapprochement de leurs activités dans le secteur. "Alstom est une entreprise très solide, en bonne santé et c'est pour cela que nous devons réfléchir à l'avenir d'Alstom", a-t-il déclaré dans une interview, en anglais, à Reuters en marge du forum économique de Davos, en Suisse. "Mais nous avons tous conscience qu'il y aura un mouvement en direction d'une consolidation dans l'industrie ferroviaire dans les années à venir", a-t-il ajouté. "Je regrette profondément que la fusion entre Siemens et Alstom ne soit pas allée à son terme parce que c'était un grand objectif pour nous tous, pour l'industrie européenne". Selon l'agence de presse Bloomberg, l'entreprise française Alstom a mené des discussions préliminaires avec le groupe canadien Bombardier ces derniers mois en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires. Contactés par Reuters, aucun des deux groupes n'a souhaité faire de commentaire mercredi . (Bureau de Reuters à Davos, avec Marine Pennetier et Benoît Van Overstraeten à Paris, édité par Simon Carraud)

