Le maire de Kharkiv, en Ukraine, déclare que les frappes de missiles russes ont endommagé les infrastructures énergétiques

La Russie a effectué cinq frappes de missiles sur la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, lundi, causant de "très sérieux dommages" aux infrastructures énergétiques, a déclaré le maire Ihor Terekhov.

"Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre des installations. Il s'agit d'une attaque contre le chauffage, contre l'eau, contre la vie normale des gens. Ils essaient de nous briser par la peur et l'obscurité", a-t-il déclaré sur Telegram, sans préciser les cibles qui ont été touchées.

Le bureau des procureurs régionaux de Kharkiv a déclaré dans un communiqué qu'au moins un civil avait été blessé dans l'attaque.

Dans une autre attaque dans la ville orientale de Dnipro, une entreprise appartenant au grand producteur agricole américain Bunge BG.N a été touchée, provoquant une fuite de 300 tonnes d'huile de tournesol, a déclaré Borys Filatov, le maire de la ville.

"Les travailleurs des services publics sont en train de nettoyer, d'épandre du sable et du gravier", a écrit M. Filatov sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que la fuite fermerait une grande route riveraine à la circulation pendant deux ou trois jours.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ HIVERNALES

Kharkiv, qui compte plus d'un million d'habitants, est située près de la frontière russe. La température était d'environ moins 3 degrés Celsius (27°F) pendant la journée de lundi et baissera pendant la nuit. Selon le fournisseur d'électricité local, avant la dernière attaque, les habitants recevaient de l'électricité en moyenne 14 à 16 heures sur 24.

Depuis novembre, la Russie a fortement augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre le système énergétique et la logistique de l'Ukraine, plongeant des régions entières dans l'obscurité après des attaques de missiles et de drones à grande échelle.

Un tiers de la capitale ukrainienne, Kyiv, s'est retrouvé sans chauffage à la suite d'une vaste attaque russe fin décembre, après que le plus grand port maritime d'Ukraine, Odessa, a été pratiquement privé d'électricité pendant plusieurs jours à la suite d'une série d'attaques.

La Russie a également attaqué des stations qui produisaient du chauffage pour Tchernihiv et Kherson.