Le maintien du dividende et des prévisions de Pernod Ricard permet de voir le verre à moitié plein

pernod ricard (Crédit: Polo Polotto / Flickr)
On savait que le début de l'exercice 2025-2026 avait été difficile pour le numéro deux mondial des spiritueux. De fait, il a vu son chiffre d'affaires plonger de 15% entre juillet et décembre 2025, une baisse ramenée à 5,9% hors effets périmètre et, surtout, devises. Les points noirs sont toujours les Etats-Unis (17% des ventes), où l'activité a chuté de 15% en comparable, et la Chine (7% des revenus), où elle s'est contractée de 28%.
Le chiffre d'affaires outre-Atlantique est resté marqué par le déstockage de la distribution, qui s'était chargée en produits avant l'augmentation des droits de douane, et par l'inflation «qui contraint le porte-monnaie des consommateurs», a déploré Alexandre Ricard, le PDG, évoquant en plus, pour la Chine, «la faible confiance» de la population.
Gains d'efficacité
Baisse de l'activité, droits de douane, mix-prix négatif et taux de change ont contribué à ramener la marge opérationnelle de 32,1% à 30,7% en un an, malgré le frein des gains d'efficacité: ils ont atteint 900millions d'euros sur les trois derniers exercices et sont calibrés à 1milliard pour les quatre prochains. «Un tiers [de ce plan] sera réalisé la première année, en2025-2026», a précisé Hélène de Tissot, la directrice financière. Celle-ci a beaucoup insisté aussi sur la génération de cash «pour réduire la dette», assez lourde, à 3,8 fois l'Ebitda
L'accent mis sur les réductions de coûts et la trésorerie ont rassuré, tout comme le maintien des prévisions, ce qui ne semblait pas gagner à lire certaines notes d'analystes. Hélène de Tissot promet «un second semestre plus robuste» que le premier, en particulier grâce à une base de comparaison faible en Chine. Le nouvel an lunaire avait été beaucoup plus précoce l'année dernière (en janvier) et le second semestre2024-2025 très pénalisé par les surtaxes sur le cognac et l'impossibilité de vendre ces derniers en duty free.
Autre perspective rassurante: l'objectif d'un retour de la croissance interne, à hauteur de 3% à 6% par an à partir du prochain exercice, a été réitéré. Alexandre Ricard, enfin, a exprimé son «intention de maintenir la stabilité du dividende». A 4,70€ au titre des trois derniers exercices, il représenterait un rendement de 6,4 % au cours actuel.
Les prévisions de moyen terme ont été confirmées et le dividende devrait être maintenu. Nous conseillons l'achat pour le long terme avec un objectif de 100 euros.
