Le Luxembourg reste une place forte en Europe

Le Grand-Duché s’est organisé depuis longtemps pour devenir incontournable en matière de distribution de fonds d’investissement. Selon l’étude du lobby Luxembourg for finance, le Luxembourg reste un des leaders en matière de fonds transfrontaliers en Europe, avec plus de 3.270 véhicules distribués dans 80 pays et créés par 580 promoteurs. Les actifs sous gestion des fonds réglementés ont augmenté de 5,1?% entre 2022 et 2023, pour atteindre 5.290 milliards d’euros, à fin décembre.

Les fonds alternatifs restent un moteur de croissance important pour le secteur financier local : le total des actifs dans les véhicules réglementés de capital-investissement et de capital-risque a augmenté de 5,7?% au cours de l’année 2023 en dépassant 172 milliards d’euros. Le secteur des fonds alternatifs continue de se développer au Luxembourg, avec trois nouveaux AIFM (Alternative Investment Fund Manager) et 25 AIFM lights agréés.

Sans grande surprise, à mesure que l’approche extra-financière se diffuse à l’ensemble des strates de la finance, cette même étude revendique que le Grand-Duché reste le premier lieu de domiciliation de fonds durables à l'échelle mondiale. Les fonds domiciliés dans le pays représentent désormais 55?% des actifs gérés par les fonds OPCVM ESG européens. Les actifs gérés par les véhicules durables représentaient environ 67,3?% de l’ensemble des actifs des OPCVM du Grand-Duché à la fin du deuxième trimestre 2023.

Si la place du Luxembourg est surtout une place d’agrément de fonds davantage qu’une place de sociétés de gestion, l’an dernier quatre nouvelles sociétés d’investissement ont obtenu une licence : Investre, CVC Capital Partners, Convera et Alumia. Convera a également reçu un agrément pour les paiements, tandis qu’Alpha FX a été agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique.

Valérie Riochet