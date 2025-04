Le luxe en berne après la performance trimestrielle de LVMH

(AOF) - LVMH décroche de 6,40% à 493,30 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en baisse et inférieur aux attentes au premier trimestre. Le groupe de luxe embarque dans son sillage Kering (-3,61% à 154,86 euros) et Hermès (-2,09% à 2306 euros). Les ventes de LVMH ont atteint 20,311 milliards d'euros, soit un repli de 2% en données publiées et de 3% en données comparables, là où les analystes tablaient sur des revenus en hausse de 2% en données comparables.

"Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH reste à la fois vigilant et confiant en ce début d'année", précise le numéro un du luxe.

Les risques liés aux droits de douane annoncés par l'administration américaine puis suspendus pour certains par Donald Trump font craindre une contraction du marché du luxe, cette année.