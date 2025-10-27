Le LSEG s'associe à Anthropic pour permettre aux utilisateurs de Claude d'accéder à des données financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a déclaré lundi qu'il collaborait avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic pour permettre aux utilisateurs de Claude d'accéder aux données sous licence des produits LSEG.

Les actions de LSEG ont augmenté de 1,7 % après l'annonce.

La société a déclaré que Workspace et Financial Analytics seront accessibles par le biais de l'offre élargie Claude for Financial Services d'Anthropic, permettant aux clients d'automatiser l'analyse financière.

"Grâce aux données fiables de LSEG, Claude est en mesure de résumer les appels de résultats, d'analyser les documents de diligence, de déclencher des flux de travail agentiques et de faire apparaître des signaux de marché instantanés, le tout avec des contrôles de niveau entreprise", a déclaré Nicholas Lin, chef de produit pour les services financiers chez Anthropic.

Reuters fournit des informations sur le produit Workspace de LSEG.