Le Livret A signe en septembre son plus mauvais mois de l'année

De son côté, l'encours du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes et rémunéré à 4%, a crû de 330 millions d'euros le mois dernier, indique la CDC, pour atteindre le niveau jamais atteint de 77,6 milliards d'euros.

En règle générale, la capacité d'épargne des Français est généralement entamée ce mois-ci en raison des dépenses liées à la rentrée scolaire et un éventuel prélèvement des impôts, en fin de mois.

Par ailleurs, l'encours du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), aussi rémunéré à 3%, n'a, pour sa part, pas bougé en septembre.

(AOF) - Selon les données publiées par la Caisse des dépôts (CDC), le Livret A a signé en septembre son plus mauvais mois de l'année. Les épargnants ont déposé à peine 210 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont retirés sur leurs Livrets A, soit le pire mois de septembre depuis 2021. Le taux du Livret A devrait d'ailleurs passer de 3% (effectif depuis le 1er février 2023) à 2,5% au 1er février prochain, a annoncé jeudi le directeur général de la Caisse des dépôts (CDC) Eric Lombard, sur les ondes de Radio Classique.

