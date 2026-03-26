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Le Kentucky offre à l'entreprise d'enrichissement de l'uranium GLE un ensemble de mesures d'incitation
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kentucky a déclaré jeudi qu'il avait offert à Global Laser Enrichment une approbation préliminaire pour un montant maximum de 98,9 millions de dollars en incitations fiscales et autres pour le développement de l'installation d'enrichissement par laser de Paducah.

GLE est l'une des nombreuses entreprises qui cherchent à développer l'approvisionnement national en combustible d'uranium pour l'énergie nucléaire, alors que le président Donald Trump souhaite quadrupler la capacité de production d'énergie nucléaire d'ici 2050.

Voici quelques détails:

*GLE utilise des lasers, et non des centrifugeuses, pour enrichir l'uranium.

*Les mesures d'incitation du Kentucky dépendent de l'atteinte par GLE de seuils d'investissement et de création d'emplois. *GLE espérait obtenir une aide importante du gouvernement fédéral lorsque le ministère américain de l'énergie a annoncé, en janvier, des commandes d'uranium d'une valeur de 2,7 milliards de dollars . Elle n'a finalement obtenu que 28 millions de dollars.

*L'interdiction de l'uranium russe par les États-Unis entrera pleinement en vigueur en 2028, ce qui pourrait stimuler la demande d'uranium national.

*GLE détient les droits sur une partie des résidus d'uranium appauvri du ministère de l'énergie, c'est-à-dire les sous-produits des programmes d'enrichissement du gouvernement, stockés à l'usine de Paducah.

*Silex Systems SLX.AX détient 51 % de GLE et Cameco

CCO.TO , l'un des plus grands fournisseurs intégrés de combustible nucléaire au monde, 49 %.

*Stephen Long, directeur général de GLE, a déclaré: "Paducah était autrefois la plaque tournante du cycle du combustible nucléaire aux États-Unis, et GLE est fière de réaffirmer le leadership du Kentucky avec la technologie d'enrichissement de l'uranium la plus avancée au monde"

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré: "Ce projet consolide notre rôle de leader dans le secteur de l'énergie nucléaire du pays et transformera notre économie, créant des opportunités pour les familles du Kentucky pendant des générations."

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