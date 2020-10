Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon et le Royaume-Uni paraphent leur accord commercial Reuters • 23/10/2020 à 05:11









TOKYO, 23 octobre (Reuters) - Le Japon et le Royaume-Uni ont formellement signé vendredi l'accord commercial qu'ils ont conclu le mois dernier, le premier accord commercial majeur signé par Londres depuis sa sortie de l'Union européenne. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, et la ministre britannique du Commerce, Liz Truss, ont paraphé le document à Tokyo. (Kiyoshi Takenaka et Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

