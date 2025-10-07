Le groupe Zeta Network monte en flèche grâce à son partenariat avec la Fondation SOLV sur le bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Zeta Network Group ZNB.O ont augmenté de 97,20 % à 3,27 $, après une hausse de 215 % plus tôt dans la séance

** Anciennement la société de technologie de divertissement Color Star Technology , l'entreprise a déclaré en août que sa nouvelle stratégie commerciale résidait dans ses opérations de minage de cryptomonnaies et avait annoncé un regroupement d'actions.

** La société s'est associée à la SOLV Foundation, une plateforme de mise en jeu de liquidités en bitcoin s

** Le partenariat comprend des plans pour des livres blancs conjoints, des initiatives de recherche sur l'utilisation des bitcoins par les entreprises, des produits financiers structurés et la tokenisation des actifs du monde réel

** En tenant compte des mouvements de séance, l'action a augmenté d'environ 64 % depuis le 22 août, date à laquelle elle a procédé à un regroupement d'actions à raison de 25 pour 1