 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 964,50
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe Zeta Network monte en flèche grâce à son partenariat avec la Fondation SOLV sur le bitcoin
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 20:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Zeta Network Group ZNB.O ont augmenté de 97,20 % à 3,27 $, après une hausse de 215 % plus tôt dans la séance

** Anciennement la société de technologie de divertissement Color Star Technology , l'entreprise a déclaré en août que sa nouvelle stratégie commerciale résidait dans ses opérations de minage de cryptomonnaies et avait annoncé un regroupement d'actions.

** La société s'est associée à la SOLV Foundation, une plateforme de mise en jeu de liquidités en bitcoin s

** Le partenariat comprend des plans pour des livres blancs conjoints, des initiatives de recherche sur l'utilisation des bitcoins par les entreprises, des produits financiers structurés et la tokenisation des actifs du monde réel

** En tenant compte des mouvements de séance, l'action a augmenté d'environ 64 % depuis le 22 août, date à laquelle elle a procédé à un regroupement d'actions à raison de 25 pour 1

Valeurs associées

BTC/USD
121 374,9149 USD CryptoCompare -2,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank