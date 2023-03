Le groupe REALITES conclut deux ventes en bloc au sein de la Bauer Box pour un montant total de près de 78 M€

Saint-Herblain, le 7 mars 2023, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce ce jour avoir conclu, avec deux investisseurs institutionnels de renom, deux ventes en bloc dans le cadre du grand projet urbain de rénovation du stade Bauer, à Saint-Ouen (93). La conclusion de ces ventes, pour un montant total de près de 78 millions d’euros, achève la sécurisation du projet et démontre l’étendue de son attractivité.

La première opération porte sur l’espace de coliving de la Bauer Box. Signé sans conditions suspensives avec un fonds géré par Ares Management (Ares), gestionnaire global d'investissements alternatifs, le contrat de réservation prévoit une réitération dans le courant du 1er semestre 2023.

Disposant d’une grande expérience dans l’acquisition d’actifs de « living », Ares a identifié dans la Bauer Box une réponse à sa stratégie de diversification dans l’immobilier géré, qui prévoit d’accompagner la demande de plus en plus forte dans le secteur des logements spécifiquement développés pour la location.

Il sera constitué de 334 chambres aménagées sur une surface de 12 900 m² et disposera d’un rooftop bar avec une vue exceptionnelle sur Paris, d’un espace de sport ambitieux et de coworking ouvert au quartier.

(...)

La deuxième vente en bloc a été actée avec la société de gestion La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d’un fonds collectif en immobilier. Elle porte sur le pôle santé, d’une surface de 1 937 m².