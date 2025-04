Le groupe Perceva prend une participation majoritaire dans Adventiel

" Après s'être solidement implantée comme leader régional ", Adventiel " souhaite désormais devenir un acteur national référent de sa filière ". L'entreprise ambitionne ainsi de doubler son activité sur ses métiers stratégiques en bénéficiant de l'accompagnement opérationnel, stratégique et financier de Perceva Groupe.

(AOF) - Le groupe Perceva fait part de l'acquisition d’Adventiel, entreprise bretonne dans les métiers du numérique à destination des filières agricoles, environnementales et de l’environnement agroéconomique. Le groupe Perceva, auquel appartient la société de gestion indépendante française Perceva (spécialisée dans la gestion de véhicules institutionnels à destination des entreprises sous performantes), poursuit " sa stratégie ciblée d’investissement dans des sociétés à fort potentiel, portées par des fondamentaux solides ", précise un communiqué.

