Le groupe Pennant bondit après que Truist a relevé ses perspectives de croissance
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du prestataire de soins à domicile Pennant Group PNTG.O augmentent de 3,22% en début de séance

** Truist Securities fait passer PNTG de "hold" à "buy", citant des tendances d'exploitation solides, une forte demande du secteur et une réduction du risque de remboursement après une règle de santé à domicile 2026 favorable

** Les taux de paiement Medicare 2026 et les politiques des régulateurs américains pour les prestataires de soins à domicile sont moins restrictifs que prévu, ce qui atténue les inquiétudes concernant le remboursement Medicare pour les prestataires de soins à domicile, selon la société de courtage

** La société de courtage a également augmenté le PT à 34 $ de 28 $, soit une hausse de 19,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les analystes de Truist ont déclaré que l'intégration de l'acquisition par Pennant de 54 établissements Amedisys, pour un montant de 146,5 millions de dollars, progresse en douceur et que les marges devraient se normaliser après l'investissement

** 6 courtiers sur 6 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat"; le PT médian est de 35 $ - données compilées par LSEG

** En incluant la séance actuelle, PNTG a augmenté de 10,54% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PENNANT GROUP
29,3850 USD NASDAQ +3,47%
