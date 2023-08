Le groupe Novaxia renforce la gouvernance de sa société de gestion

(AOF) - Le groupe Novaxia adopte une organisation à Directoire et Conseil de Surveillance pour sa société de gestion, Novaxia Investissement, désormais 7ème collecteur national. Le Directoire de Novaxia Investissement sera présidé par Laurent Boissin, qui a rejoint le groupe en juillet 2023, aux côtés de Mathieu Descout et Mathilde Krieger, tous deux nommés Membres du Directoire. Le Conseil de Surveillance, présidé par Joachim Azan, accueille trois premiers membres indépendants, reconnus pour leur expertise dans les domaines de l’immobilier, de la finance, du climat et de l’investissement.

"La mise en place de la nouvelle gouvernance de Novaxia Investissement marque un cap de croissance pour le groupe et vise à accélérer son développement, toujours autour d'un même fil conducteur : mettre le sens à profit, c'est-à-dire imaginer des modèles économiques innovants qui permettent d'opérer des transformations utiles à la société", a déclaré dans un communiqué Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia et Président du Conseil de Surveillance de Novaxia Investissement