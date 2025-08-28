Le groupe mondial des compagnies aériennes propose de relever l'âge de la retraite des pilotes internationaux à 67 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'OACI, l'agence des Nations unies pour l'aviation, examinera une proposition lors de l'assemblée générale de septembre

*

L'IATA cite la pénurie de pilotes comme raison de l'augmentation de l'âge de la retraite

*

Les syndicats de pilotes américains s'opposent au relèvement de l'âge de la retraite pour des raisons de sécurité

par Dan Catchpole

Un groupe représentant les compagnies aériennes mondiales a demandé à l'agence des Nations unies pour l'aviation de relever la limite d'âge internationale pour les pilotes professionnels de 65 à 67 ans, estimant que la demande mondiale de transport aérien dépasse l'offre d'aviateurs.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) examinera la proposition , à laquelle se sont opposés les principaux syndicats de pilotes américains, lors de son assemblée générale qui se tiendra le 23 septembre.

Les règles internationales interdisent aux pilotes de ligne âgés de plus de 65 ans d'effectuer des vols internationaux, et de nombreux pays, dont les États-Unis, appliquent la même règle au niveau national.

L'Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente environ 350 compagnies aériennes, a déclaré que le relèvement de la limite de deux ans était "une mesure prudente mais raisonnable, compatible avec la sécurité".

Il faudrait toujours qu'il y ait au moins deux pilotes pour chaque vol, dont un de moins de 65 ans si l'autre pilote a dépassé cet âge, a indiqué l'IATA dans un document de travail publié sur le site web de l'OACI.

En 2006, l'OACI a fait passer la limite d'âge de 60 à 65 ans.

Les principaux syndicats de pilotes aux États-Unis se sont opposés au relèvement de l'âge de la retraite pour des raisons de sécurité.

Il n'y a pas assez de données disponibles pour comprendre correctement les risques liés à l'augmentation de l'âge de la retraite, a déclaré le porte-parole de l'Allied Pilots Association (APA), Dennis Tajer, pilote d'American Airlines

AAL.O .

"Nous ne jouons pas avec la sécurité de cette manière", a-t-il ajouté.

L'Air Line Pilots Association et la Southwest Airlines Pilot Association n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les syndicats de pilotes américains se sont opposés à une initiative infructueuse soutenue par les transporteurs américains en 2023 pour amener le Congrès à relever l'âge de la retraite obligatoire des pilotes de ligne de 65 à 67 ans.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs au Congrès a poussé l'administration du président Donald Trump à soutenir les efforts internationaux visant à relever l'âge obligatoire de la retraite des pilotes.