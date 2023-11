Le groupe Merck échoue à rendre Bayer responsable de produits qu'il lui a vendus en 2014

(AOF) - Le groupe Bayer ne détient pas la responsabilité découlant de certaines poursuites concernant des produits en poudre pour les pieds à base de talc qu’il a acquis auprès de Merck & Co en 2014 dans le cadre de la cession de son activité produits de soin. Ainsi en a décidé jeudi la Cour suprême de l’État du Delaware. Reuters précise que dans une décision unanime signée par la juge Karen Valihura, la juridiction a validé la décision d’un tribunal inférieur sur le fait que le groupe allemand n'était pas soumis à des poursuites judiciaires concernant les ventes de produits survenues avant l'accord.

