Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Groupe industriel Marcel Dassault met en vente 0,5% du capital de BioMérieux Reuters • 03/03/2020 à 18:07









PARIS, 3 mars (Reuters) - De source bancaire, on indique mardi que le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) * ANNONCE AUJOURD'HUI LE LANCEMENT D'UN PLACEMENT DE 600.000 ACTIONS BIOMÉRIEUX, REPRÉSENTANT ENVIRON 0,5% DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE FRANÇAISE SPÉCIALISÉE DANS LE DIAGNOSTIC IN VITRO * GIMD S'EST ENGAGÉ À CONSERVER LE SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS BIOMÉRIEUX PENDANT UNE PÉRIODE DE 180 JOURS À COMPTER DU RÈGLEMENT LIVRAISON DU PLACEMENT * CE PLACEMENT EST DIRIGÉ PAR BNP PARIBAS AGISSANT EN TANT QUE SEUL COORDINATEUR GLOBAL ET SEUL TENEUR DELIVRE - BANQUES Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +1.50%