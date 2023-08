Le groupe immobilier chinois Evergrande se met en faillite aux Etats-Unis

- Le promoteur immobilier China Evergrande Group a demandé la protection contre ses créanciers auprès d’un tribunal des faillites américain dans le cadre du processus de restructuration de sa dette, alors que l’inquiétude grandit face à l’aggravation de la crise immobilière en Chine et à l’affaiblissement de l'économie.L’entreprise a demandé la protection du chapitre 15 du code des faillites américain, qui protège les entreprises non américaines en cours de restructuration contre les créanciers qui espèrent les poursuivre ou immobiliser des actifs aux États-Unis.La demande est de nature procédurale, mais le promoteur immobilier le plus endetté au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes, doit le faire dans le cadre d’un processus de restructuration en vertu de la législation américaine, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de l’affaire.La restructuration de la dette offshore du promoteur porte sur un total de 31,7 milliards de dollars, comprenant des obligations, des garanties et des obligations de rachat. «La demande est une procédure normale pour la restructuration de la dette offshore et n’implique pas (une) requête en faillite», a souligné le groupe dans son dossier de demande, ajoutant qu’il poursuivait la restructuration de sa dette offshore.Crise d’endettementEvergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus actif de Chine, est devenu l’exemple type de la crise d’endettement sans précédent que connaît le pays dans le secteur immobilier, qui représente environ un quart de l'économie, après avoir sombré dans une crise de liquidités à la mi-2021.Depuis lors, une série de promoteurs immobiliers chinois ont manqué à leurs obligations en matière de dette offshore, laissant des maisons inachevées, faisant chuter les ventes et ébranlant la confiance des investisseurs, ce qui a porté un coup dur à la deuxième économie mondiale.La crise du secteur immobilier a également attisé le risque de contagion financière, qui pourrait avoir un impact déstabilisant sur une économie déjà affaiblie par l’atonie de la consommation intérieure, le ralentissement de l’activité industrielle, la hausse du chômage et la faiblesse de la demande extérieure. A lire aussi: Les déboires de plusieurs promoteurs font encore chanceler l’immobilier chinois Un important gestionnaire d’actifs chinois a manqué à ses obligations de remboursement de certains produits d’investissement et a mis en garde contre une crise de liquidités, tandis que Country Garden, le plus grand promoteur privé du pays, est le dernier en date à signaler une pénurie de liquidités étouffante.Tout cela intervient à un moment où l’investissement immobilier, les ventes de logements et les nouvelles constructions se sont contractés depuis plus d’un an.Cette semaine, Morgan Stanley a suivi l’exemple de certaines des principales maisons de courtage mondiales en réduisant les prévisions de croissance de la Chine pour cette année. Elle prévoit désormais que le produit intérieur brut (PIB) du pays augmentera de 4,7% cette année, alors qu’elle tablait auparavant sur une croissance de 5%.Restructuration de la detteEvergrande a annoncé en mars un plan de restructuration de la dette offshore, qui devrait faciliter la reprise progressive des activités et la génération de flux de trésorerie. Elle s’efforce à présent d’obtenir le soutien de ses créanciers pour mener à bien le processus.Ces derniers voteront dans le courant du mois sur sa proposition de restructuration, qui pourrait être approuvée par les tribunaux de Hong Kong et des îles Vierges britanniques au cours de la première semaine de septembre.Une filiale du promoteur Tianji Holdings a également demandé jeudi la protection du chapitre 15 au tribunal des faillites de Manhattan.Dans un document déposé auprès du tribunal des faillites de Manhattan, Evergrande a déclaré qu’elle cherchait à faire reconnaître les négociations de restructuration en cours à Hong Kong, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques. A lire aussi: Le pouvoir chinois colmate les brèches en attendant un plan d’ampleur La société a proposé de programmer une audience de reconnaissance au titre du chapitre 15 pour le 20 septembre.En juin de l’année dernière, un autre promoteur chinois, Modern Land (China) Co. Ltd, qui n’avait pas effectué de paiements sur ses obligations offshore arrivant à échéance en octobre 2021, avait déposé une demande de reconnaissance au titre du chapitre 15 du code des faillites à New York.La négociation des actions de China Evergrande est suspendue depuis mars 2022. Les actions d’Evergrande Services ont plongé de plus de 12%, tandis que China Evergrande New Energy Vehicle Group a chuté de 8% vendredi.(Avec Reuters)

L'Agefi