Le Groupe ICAPE consolide sa chaîne d'approvisionnement en déployant une nouvelle solution logistique en Europe

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET, le 21 février 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui le développement de ses solutions logistiques pour répondre à la demande croissante en PCB et en pièces techniques de la part de l'industrie électronique.



Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Le Groupe ICAPE a déjà prouvé son expertise technologique clé en agissant comme interlocuteur unique pour le compte de ses clients, gérant l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement en PCB et en pièces techniques. Grâce à notre plateforme structurée et globale, nous sommes en mesure de servir nos clients dans le monde entier. Cette nouvelle installation en Italie consolide notre présence en Europe et renforce notre avantage concurrentiel et stratégique en nous positionnant comme un intermédiaire majeur entre des clients présents dans le monde entier et des fournisseurs locaux. »



