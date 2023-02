Le Groupe ICAPE annonce un chiffre d’affaires annuel en croissance de plus de 34% et en ligne avec ses objectifs

● Confirmation des objectifs commerciaux 2022 annoncés lors de l’IPO :

- chiffre d’affaires 2022 de 228 M€ hors retraitement IFRS 5 des cessions à venir d’actifs non stratégiques ;

- atteinte des objectifs de croissance externe en 2022 avec la sécurisation de 35 M€ de revenus supplémentaires.



● Croissance de plus de 34% et solide progression organique de 12% par rapport à 2021



● Cessions de la filiale en Russie et de DIVSYS US, soutenant la rentabilité du Groupe



● Confirmation des objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme, soutenus par le succès du positionnement du Groupe ICAPE via son offre globale de services à haute valeur ajoutée pour le sourcing, la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et la garantie qualité des circuits imprimés





Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET, le 14 février 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.





