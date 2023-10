Le Groupe ICAPE annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute commerciale sur les 9 premiers mois de 2023

Fontenay-aux-Roses, France, 18h30 CEST, le 25 octobre 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2023.



Yann DUIGOU, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Notre performance sur la période fait ressortir une marge brute commerciale en progression malgré une activité marquée par de multiples facteurs exogènes. Ce succès souligne pleinement la pertinence du modèle économique de la Société fondé sur l’optimisation des coûts de notre organisation et sur l’activation progressive des synergies existantes avec nos récentes acquisitions. Nous restons confiants en notre capacité à générer d’ici 2026 un chiffre d’affaires d’environ 500 M€ malgré cette conjoncture difficile, notamment par le biais de notre stratégie de croissance externe qui a su faire ses preuves depuis maintenant plus de 2 ans. Nous confirmons ainsi nos objectifs de rentabilité à horizon 2026 et comptons poursuivre nos acquisitions concrétisant ainsi notre pipeline de cibles potentielles en discussions avancées. »