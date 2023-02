Le Groupe ICAPE acquiert FIMOR ELECTRONICS, distributeur français de pièces techniques sur-mesure

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET le 15 février 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% du capital de la société FIMOR ELECTRONICS, fabricant français de solutions d'interface homme-machine et distributeur de pièces techniques sur-mesure.



Manuel ZUCKERMAN, Directeur Général de FIMOR ELECTRONICS, déclare : « Le Groupe ICAPE est un acteur majeur de l'industrie électronique. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise est devenue l'un des plus grands fournisseurs de pièces électroniques au monde. Ce succès témoigne des capacités du Groupe ICAPE. Je suis sûr que FIMOR Electronics et ses clients bénéficieront de cette présence internationale. Les professionnels de CIPEM apporteront une expertise renforcée, un portefeuille de produits élargi et l'énergie d'une équipe très motivée. Les collaborateurs de FIMOR Electronics sont très enthousiastes à l'idée de rejoindre le Groupe ICAPE et sont impatients de révéler leur potentiel. »



